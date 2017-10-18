Марко Трабукки: "Истинно русская игра - футбол! Целых 6 граждан РФ бегают на поле за "Спартак" в ЛЧ"

Итальянский агент Марко Трабукки на своей странице в Твиттере назвал футбол истинно русской игрой. Он подчеркнул, что в составе "Спартака" в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" (5:1) вышло шесть россиян.
С первых минут на поле появились вратарь Александр Селихов, защитники Андрей Ещенко, Георгий Джикия и Дмитрий Комбаров, полузащитники Денис Глушаков и Александр Самедов. Отметим, что Самедов на 21-й минуте встречи получил повреждение. Вместо россиянина на поле вышел Лоренсо Мельгарехо.
"Молодец Массимо, истинно русская игра - футбол! 5 иностранцев бегают на поле за "Спартак" в ЛЧ и целых 6 граждан РФ! Интересно, во молодец", - написал Трабукки.
- Александр Самедов
- Дмитрий Комбаров
- Денис Глушаков
- Спартак (футбол)
- Севилья
- Андрей Ещенко
- Александр Селихов
- Лоренсо Мельгарехо
- Георгий Джикия
Angeldust
Отсутствие лимита не проблема - если рядом с отечественными игроками играют оч. хорошие исполнители, а зп соразмерна заслугам. Тут и здоровая конкуренция и перенятие опыта. А у нас? Все не так)
11:43
Гаттузо Крут!!!!!!#!
трабукки такая же гнида, как и селюк. И рожа у него гнилого лизоблюда тихушника.
11:42
super_bear
У Наполи вчера 1 (!!!) итальянец был в составе. Марко , ты дурачок совсем?
11:32
super_bear
У Напошли вчера 1 (!!!) итальянец был . О чем речь , Марко???
11:31
Kanstantin
Дурак ты Марко!!! Не в ту сторону смотришь!!! Назови хоть одну команду в мире, где играют только свои игроки?!!! Ага, ну вот то то же!!!! Сиди себе в своей Италии и смотри на Сицилии футбол и не суйся к нам! У нас и без тебя идиотов хватает!!!)))))
11:30
super_bear
Что-то у Трабукки забомбило . Это норма современного футбола. Посмотри состав Ман Сити , там англичан еще меньше..
11:29
alex-ls
ничё завтра Зенит 10 поставит :D
11:22
Al Rains
Так это ты, Марко насыпал Ерёме дорожку...
11:15
Genocide
че за бред?? когда Интер выиграл лигу чемпионов, на поле был всего один итальянец!!!!! лимит - это вред. вон поменьше их на поле- и Севилью порвали просто
11:12