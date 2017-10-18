11:05 | Футбол — Лига чемпионов

Марко Трабукки: "Истинно русская игра - футбол! Целых 6 граждан РФ бегают на поле за "Спартак" в ЛЧ"

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Итальянский агент Марко Трабукки на своей странице в Твиттере назвал футбол истинно русской игрой. Он подчеркнул, что в составе "Спартака" в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" (5:1) вышло шесть россиян. 

С первых минут на поле появились вратарь Александр Селихов, защитники Андрей Ещенко, Георгий Джикия и Дмитрий Комбаров, полузащитники Денис Глушаков и Александр Самедов. Отметим, что Самедов на 21-й минуте встречи получил повреждение. Вместо россиянина на поле вышел Лоренсо Мельгарехо.

"Молодец Массимо, истинно русская игра - футбол! 5 иностранцев бегают на поле за "Спартак" в ЛЧ и целых 6 граждан РФ! Интересно, во молодец", - написал Трабукки.

Это история, "Спартак"!

 
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КОММЕНТАРИИ (9)
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Angeldust

Отсутствие лимита не проблема - если рядом с отечественными игроками играют оч. хорошие исполнители, а зп соразмерна заслугам. Тут и здоровая конкуренция и перенятие опыта. А у нас? Все не так)

11:43

Гаттузо Крут!!!!!!#!

трабукки такая же гнида, как и селюк. И рожа у него гнилого лизоблюда тихушника.

11:42

super_bear

У Наполи вчера 1 (!!!) итальянец был в составе. Марко , ты дурачок совсем?

11:32

super_bear

У Напошли вчера 1 (!!!) итальянец был . О чем речь , Марко???

11:31

Kanstantin

Дурак ты Марко!!! Не в ту сторону смотришь!!! Назови хоть одну команду в мире, где играют только свои игроки?!!! Ага, ну вот то то же!!!! Сиди себе в своей Италии и смотри на Сицилии футбол и не суйся к нам! У нас и без тебя идиотов хватает!!!)))))

11:30

super_bear

Что-то у Трабукки забомбило . Это норма современного футбола. Посмотри состав Ман Сити , там англичан еще меньше..

11:29

alex-ls

ничё завтра Зенит 10 поставит :D

11:22

Al Rains

Так это ты, Марко насыпал Ерёме дорожку...

11:15

Genocide

че за бред?? когда Интер выиграл лигу чемпионов, на поле был всего один итальянец!!!!! лимит - это вред. вон поменьше их на поле- и Севилью порвали просто

11:12