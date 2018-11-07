Маркиньюс: "Судьи не заметили откровенный пенальти"

Защитник "ПСЖ" Маркиньюс считает, что его команда заслуживала большего в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Наполи" (1:1). По его словам, судейство в игре было не лучшим.

– Мы хорошо провели матч, понимая, что в Неаполе тяжело играть, – цитирует AFP Маркиньюса. – И мы заслуживали большего. Игры в Лиге чемпионов складываются из нюансов. Судейство нам не помогло. Я не люблю говорить о судьях, потому что у них сложная работа. Но были фолы, которые не фиксировались, также не был замечен откровенный пенальти.

В этой группе еще все возможно. Каждое очко очень важно, каждый матч – как финал. Нужно выкладываться в оставшихся двух матчах на 120 процентов.