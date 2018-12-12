08:25 | Футбол — Лига чемпионов

Марк ван Боммел: "ПСВ" может покинуть Лигу чемпионов с высоко поднятыми головами"

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Главный тренер "ПСВ"  Марк ван Боммел - о матче с "Интером" (1:1) в Лиге чемпионов. Его команда заняла последнее место в группе и покинула турнир.

- Можем покинуть этот турнир с высоко поднятыми головами. Мне понравилось, как мы сегодня бились на поле, - цитирует тренера официальный сайт УЕФА. - Мы играли смело и изобретательно, а не просто отбывали номер. Мы открывали счет в четырех из шести матчей. Надо было выжимать из них больше. Мы доказали, что можем играть с европейскими клубами на равных.

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