12:34 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Марк-Андре тер Штеген: "Барселона" - одна из сильнейших команд в мире, но это нужно доказывать каждую неделю"

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Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген подчеркнул, что до удаления Клаудио Браво каталонцы испытывали сложности в матче группового турнира Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (4:0). При этом голкипер уверен, что у его бывшего одноклубника не будет проблем в новой команде.

- Мы немного поговорили с Браво об этом эпизоде. Такое иногда происходит, но я уверен, что в будущем у него и "Манчестер Сити" не будет проблем, - приводит ESPN слова тер Штегена. - До удаления Браво они доставляли нам неприятности. Игра была непростой, но в итоге нам удалось забить много мячей - это хороший результат. Мы одна из сильнейших команд в мире, но это нужно доказывать каждую неделю.

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