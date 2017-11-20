Марек Сухи: "Хотим выбить ЦСКА из Лиги чемпионов не меньше, чем фанаты "Спартака"

Защитник "Базеля" Марек Сухи заявил, что его команда хочет выбить ЦСКА из Лиги чемпионов не меньше болельщиков "Спартака". Напомним, что ранее футболист выступал за красно-белых. В первой встрече группового турнира швейцарский клуб был сильнее 2:0, а во втором матче победили армейцы – 2:1.

– Понимаете, чего теперь от вас ждут болельщики "Спартака"?

– Думаю, они хотят, чтобы мы выбили ЦСКА из Лиги чемпионов, – цитируют "Известия" Сухи. – Поверьте, мы сами желаем этого не меньше. Думаю, "Базелю" уже удалось порадовать болельщиков "Спартака", когда мы выиграли в Москве. Потом был ответ ЦСКА в Швейцарии – можно сказать, сейчас у нас ничья. Посмотрим, кто будет счастливее после последнего тура группового этапа. Я очень хочу занять второе место и пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.