09:52 | Футбол — Лига чемпионов

Марек Хамшик: "Наполи" перевернул игру во втором тайме, благодарим за это болельщиков"

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Полузащитник "Наполи" Марек Хамшик - о матче с "ПСЖ" (1:1) в Лиге чемпионов.

- Нам еще многое предстоит сделать в группе. Конечно, единственное, чего мне не хватает в "Наполи", это победы в крупном турнире. Если это случится - будет просто здорово, - цитирует словака официальный сайт УЕФА. - Сегодня мы добились важного результата. Мы смогли перевернуть игру во втором тайме. И также стоит поблагодарить за это наших болельщиков.

Все о Лиге чемпионов - здесь.

Наполи - ПСЖ

 

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000980/match=2025105/index.html

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