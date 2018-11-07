Марек Хамшик: "Наполи" перевернул игру во втором тайме, благодарим за это болельщиков"

Полузащитник "Наполи" Марек Хамшик - о матче с "ПСЖ" (1:1) в Лиге чемпионов.

- Нам еще многое предстоит сделать в группе. Конечно, единственное, чего мне не хватает в "Наполи", это победы в крупном турнире. Если это случится - будет просто здорово, - цитирует словака официальный сайт УЕФА. - Сегодня мы добились важного результата. Мы смогли перевернуть игру во втором тайме. И также стоит поблагодарить за это наших болельщиков.

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