Марчелло Липпи: "Фавориты в Лиге чемпионов не непобедимы"

Бывший главный тренер "Ювентуса" Марчелло Липпи согласен с тем, что туринцы входят в число фаворитов Лиги чемпионов. При этом он подчеркнул, что сейчас статус фаворита не дает непобедимости.

– "Ювентус", конечно, очень хорош. Но нужно помнить об одной вещи. Фавориты сейчас не непобедимы, – цитирует Gazzetta dello Sport Липпи. – "Барселона" затонула в Париже, "Бавария" разгромила "Арсенал", но не выглядела очень уверенной. Даже "Наполи" еще не потерял шансов в борьбе с "Реалом", если дома забьет два или три мяча и будет организованным.