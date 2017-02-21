14:24 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Марчелло Липпи: "Фавориты в Лиге чемпионов не непобедимы"

0
0
0
0

Бывший главный тренер "Ювентуса" Марчелло Липпи согласен с тем, что туринцы входят в число фаворитов Лиги чемпионов. При этом он подчеркнул, что сейчас статус фаворита не дает непобедимости.

– "Ювентус", конечно, очень хорош. Но нужно помнить об одной вещи. Фавориты сейчас не непобедимы, – цитирует Gazzetta dello Sport Липпи. – "Барселона" затонула в Париже, "Бавария" разгромила "Арсенал", но не выглядела очень уверенной. Даже "Наполи" еще не потерял шансов в борьбе с "Реалом", если дома забьет два или три мяча и будет организованным.

0
0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ