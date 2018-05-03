Мане и Навас претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Голкипер "Реала" Кейлор Навас и нападающий "Ливерпуля" Садио Мане претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Костариканский вратарь в ответной встрече с "Баварией" (2:2) сделал 8 сэйвов, а сенегальский вингер в игре с "Ромой" (2:4) отметился одним забиты голом.
Лучшего игрока определят болельщики путем голосования на официальном сайте УЕФА.
⭐️ Keylor Navas– UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 2 мая 2018 г.
⭐️ Sadio Mané
Who's your winner? 🤔#UCL
achuburov
Навас как боженька отстоял. Но не признают из-за ляпов судейских
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