01:50 | Футбол — Лига чемпионов

Мане и Навас претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

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Голкипер "Реала" Кейлор Навас и нападающий "Ливерпуля" Садио Мане претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Костариканский вратарь в ответной встрече с "Баварией" (2:2) сделал 8 сэйвов, а сенегальский вингер в игре с "Ромой" (2:4) отметился одним забиты голом.

Лучшего игрока определят болельщики путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Реал - Бавария
Рома - Ливерпуль

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/2 финала
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