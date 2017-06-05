Манджукич - автор лучшего гола Лиги чемпионов-2016/17

УЕФА на своем официальном сайте представил десятку лучших голов Лиги чемпионов-2016/17. В выборе участвовали технические наблюдатели УЕФА, а также эксперты организации, включая советника УЕФА по развитию футбола Деяна Станковича, сэра Алекса Фергюсона и члена технического комитета ФИФА Йоана Лупеску.

Лучшим голом был признан мяч нападающего "Ювентуса" Марио Манджукича, который он забил в финале Лиги чемпионов протиив "Реала" (1:4).

Десятка лучших голов Лиги чемпионов-2016/17:

1. Манджукич ("Ювентус" - "Реал")

2. Каземиру ("Реал" - Наполи")

3. Дилэйни ("Копенгаген" - "Брюгге")

4. Роббен ("Бавария" - "Арсенал")

5. Игуаин ("Монако" - "Ювентус")

6. Езил ("Лудогорец" - "Арсенал")

7. Гризманн ("Атлетико" - "Ростов")

8. Дани Алвес ("Ювентус" - "Монако")

9. Криштиану Роналду ("Реал" - "Спортинг")

10. Санчес ("Арсенал" - "Лудогорец")