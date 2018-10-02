"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Хоффенхаймом"

"Манчестер Сити" на выезде обыграл "Хоффенхайм" (2:1) в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов.

Хозяева открыли счет уже на первой минуте - отличился Исак Бельфодиль. Серхио Агуэро на восьмой минуте сравнял счет. На 87-й минуте победный мяч провел Давид Сильва.

С тремя очками "Сити" на данный момент идет вторым в группе F. У "Хоффенхайма" одно очко и третья позиция. В следующем туре "Хоффенхайм" примет "Лион", а "Манчестер Сити" на выезде сыграет с "Шахтером".

Лига чемпионов

Группа F

2-й тур

"Хоффенхайм" (Германия) - "Манчестер Сити" (Англия) - 1:2 (1:1)

Голы: Бельфодиль, 1 (1:0). Агуэро, 8 (1:1). Сильва, 87 (1:2).

"Хоффенхайм" (Германия): Бауманн, Кадержабек, Бренет, Акпогума, Хогма, Пош, Демирбай (Хак, 89), Гриллич (Биттенкурт, 82), Бельфодиль, Солои (Крамарич, 54), Жоэлинтон.

"Манчестер Сити" (Англия): Эдерсон, Компани, Отаменди (Стоунс, 64), Уокер, Ляпорт, Сильва, Фернандинью, Гюндоган (Бернарду Силва, 68), Агуэро, Стерлинг (Махрез, 75), Сане.

Предупреждения: Отаменди, 12. Фернандинью, 36. Демирбай, 57. Уокер, 66. Агуэро, 90+4.

Судья: Скомина (Словения).

2 октября. Зинсхайм. Стадион "WIRSOL Rhein-Neckar-Arena".

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