00:35 | Футбол — Лига чемпионов

"Манчестер Сити" дома проиграл "Базелю", но вышел в 1/4 финала

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"Манчестер Сити" на своем поле проиграл "Базелю" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2). Жезус уже на 8-й минуте вывел хозяев вперед, но спустя 9 минут счет вновь стал равным. Во второй половине встречи гости забили победный гол.

Тем не менее, в следующую стадию турнира вышла английская команда, так как в первой встрече одержала крупную победу (4:0).

Лига чемпионов 

1/8 финала

Ответный матч

"Манчестер Сити" (Англия) - "Базель" (Швейцария) - 1:2 (1:1)

Голы: Габриэл Жезус, 8 (1:0). Эль-Юнусси, 17 (1:1). Ланг, 71 (1:2).

"Манчестер Сити": Браво, Данилу, Ляпорт, Стоунс, Зинченко, Гюндоган (Диас, 66), Туре, Фоден (Адарабиойо, 89), Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Сане.

"Базель": Вацлик, Лакруа, Сухи, Фрай, Ланг, Дье, Дзуффи, Буа (Штокер, 68), Эль-Юнусси, Риверос, Оберлен (ван Волфсвинкел, 74).

Предупреждения: Лакруа, 44. Габриэл Жезус, 77.

Судья: Краловец (Чехия).

7 марта. Манчестер. Стадион "Этихад".

Первый матч - 4:0.

Манчестер Сити - Базель

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2017-2018/playoff/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Don

asc0002, 80 лет позора сиди тихо)

01:49

Pablo_75

А чего Базель такого-то отжёг. Примерно один уровень с ЦСКА. А сегодня Сити просто дурью страдал после 4:0 на выезде.

01:33

asc0002

Со своими навозными лучше сравни, каждый год в Европе позорятся )))

01:04

баламошка

Базель пипец чудеса творит. Красавы! И в группе отжигали. А бабла, наверное, в несколько раз меньше, чем у немытых)

00:48

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