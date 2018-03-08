"Манчестер Сити" дома проиграл "Базелю", но вышел в 1/4 финала

"Манчестер Сити" на своем поле проиграл "Базелю" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2). Жезус уже на 8-й минуте вывел хозяев вперед, но спустя 9 минут счет вновь стал равным. Во второй половине встречи гости забили победный гол.

Тем не менее, в следующую стадию турнира вышла английская команда, так как в первой встрече одержала крупную победу (4:0).

Лига чемпионов

1/8 финала

Ответный матч

"Манчестер Сити" (Англия) - "Базель" (Швейцария) - 1:2 (1:1)

Голы: Габриэл Жезус, 8 (1:0). Эль-Юнусси, 17 (1:1). Ланг, 71 (1:2).

"Манчестер Сити": Браво, Данилу, Ляпорт, Стоунс, Зинченко, Гюндоган (Диас, 66), Туре, Фоден (Адарабиойо, 89), Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Сане.

"Базель": Вацлик, Лакруа, Сухи, Фрай, Ланг, Дье, Дзуффи, Буа (Штокер, 68), Эль-Юнусси, Риверос, Оберлен (ван Волфсвинкел, 74).

Предупреждения: Лакруа, 44. Габриэл Жезус, 77.

Судья: Краловец (Чехия).

7 марта. Манчестер. Стадион "Этихад".

Первый матч - 4:0.