"Манчестер Сити" дома проиграл "Базелю", но вышел в 1/4 финала

"Манчестер Сити" на своем поле проиграл "Базелю" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2). Жезус уже на 8-й минуте вывел хозяев вперед, но спустя 9 минут счет вновь стал равным. Во второй половине встречи гости забили победный гол.
Тем не менее, в следующую стадию турнира вышла английская команда, так как в первой встрече одержала крупную победу (4:0).
Лига чемпионов
1/8 финала
Ответный матч
"Манчестер Сити" (Англия) - "Базель" (Швейцария) - 1:2 (1:1)
Голы: Габриэл Жезус, 8 (1:0). Эль-Юнусси, 17 (1:1). Ланг, 71 (1:2).
"Манчестер Сити": Браво, Данилу, Ляпорт, Стоунс, Зинченко, Гюндоган (Диас, 66), Туре, Фоден (Адарабиойо, 89), Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Сане.
"Базель": Вацлик, Лакруа, Сухи, Фрай, Ланг, Дье, Дзуффи, Буа (Штокер, 68), Эль-Юнусси, Риверос, Оберлен (ван Волфсвинкел, 74).
Предупреждения: Лакруа, 44. Габриэл Жезус, 77.
Судья: Краловец (Чехия).
7 марта. Манчестер. Стадион "Этихад".
Первый матч - 4:0.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2017-2018/playoff/
Don
asc0002, 80 лет позора сиди тихо)
01:49
Pablo_75
А чего Базель такого-то отжёг. Примерно один уровень с ЦСКА. А сегодня Сити просто дурью страдал после 4:0 на выезде.
01:33
asc0002
Со своими навозными лучше сравни, каждый год в Европе позорятся )))
01:04
баламошка
Базель пипец чудеса творит. Красавы! И в группе отжигали. А бабла, наверное, в несколько раз меньше, чем у немытых)
00:48