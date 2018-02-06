Максименко - в воротах "Спартака" на матч с "Интером"

Стали известны составы "Интера" и "Спартака" на первый стыковой матч за право выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов. Место в воротах красно-белых займет Александр Максименко. Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"Интер": Декич, Дзаппа, Беттелла, Ломбардони, Сала, Бриньоли, Широ, Дзаниоло, Эммерс, Пинамонти, Колидио.

Запасные - Тинтори, Вальетти, Нолан, Рада, Гавиоли, Ровер, Эдгор.

"Спартак": Максименко, Рассказов, Миронов (к), Петрунин, Иванов, Володкин, Калачевский, С. Бакаев, Руденко, Игнатов, Прошляков.

Запасные - Елеференко, Актисов, Зепатта, Орехов, Мазуров, Маркитесов, Лопатин.

Матч "Интер" - "Спартак" начнется в 18.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.