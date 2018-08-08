Максименко и Ломовицкий - в стартовом составе "Спартака" на матч с ПАОК

"Спартак" объявил стартовый состав на матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против ПАОК. С первых минут встречу начнут голкипер Александр Максименко и хавбек Александр Ломовицкий.

Состав "Спартака": Максименко - Ещенко, Жиго, Боккетти, Комбаров - Зобнин, Фернанду, Попов - Ломовицкий, Промес (к), Адриану.

Запасные: Ребров, Глушаков, Зе Луиш, Тимофеев, Рассказов, Ханни, Роша.

Отметим, что хавбек Александр Ташаев, защитник Илья Кутепов и голкипер Владислав Терешкин не вошли в заявку красно-белых на этот матч.

Ответный матч состоится 14 августа в Москве.