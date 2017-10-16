Луиз Адриану: "Рассчитываю забить "Севилье"

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" в интервью клубной пресс-службе отметил, что испанская команда здорово владеет мячом. Форвард также добавил, что намерен забить андалуйсицам в предстоящей встрече.

– Выступая за "Шахтер", вы играли в Лиге чемпионов против "Ювентуса", тренером в котором работал Массимо Каррера. Могли ли себе представить, что спустя годы окажетесь вместе с ним в "Спартаке" и выиграете чемпионат России и Суперкубок?

– Мир футбола очень тесен, в нем все переплетено. Приведу вам еще примеры. Играл с Пашаличем в "Милане", с Фернанду в "Шахтере", а теперь мы все вместе в "Спартаке". С Фернанду мы стали чемпионами России под руководством Массимо Карреры. Благодарен ему за это. Очень приятно работать с таким тренером. А что касается "Шахтера", то это был мой первый иностранный клуб. Пришел туда юнцом. До этого нигде в других странах не играл. "Шахтер" меня воспитал. Хорошие были времена. Теперь мне хотелось бы повторить все рекорды со "Спартаком". Мечтаю снова показывать высокую результативность. Сделаю для этого максимум. Считаю, что мы уже провели в Лиге чемпионов два хороших матча – против "Ливерпуля" и "Марибора". Скоро предстоит игра с "Севильей". Во встрече с испанцами рассчитываю забить.

– "Севилья" играет в быстрый футбол.

– Да. Если судить по последним играм, которые видел по ТВ, могу сказать, что это команда, которая здорово владеет мячом, не занимается пустой беготней. В принципе, такой стиль характерен для большинства клубов испанского чемпионата. Постоянно смотрю матчи ведущих европейских лиг, в том числе не упускаю возможности глянуть встречи Примеры. Сейчас "Севилье" уделил особое внимание. Мое мнение: это хороший соперник. Будет непросто.



– Игра с "Ливерпулем" отняла много сил?

– Еще бы! Побегать пришлось. (Улыбается.) Но был классный матч. Мы сумели забить гол такому серьезному сопернику и в целом демонстрировали свою игру. Да, конечно, эта встреча забрала много сил. Хотел бы, к слову, поблагодарить болельщиков за поддержку. Было радостно слышать их голоса, видеть фантастический перформанс, который они устроили. Поклонники начали скандировать речовки в нашу поддержку еще на разминке и не умолкали даже после финального свистка. Было чертовски приятно: они оставались на трибунах и пели, когда матч уже завершился. Болельщики на протяжении всей игры гнали нас вперед, хотели, чтобы мы победили. Сделаем все возможное, чтобы успешно выступить в Лиге чемпионов.

– У вас есть татуировка, посвященная победе с "Шахтером" в Кубке УЕФА. Какой результат нужно показать "Спартаку" в Лиге чемпионов, чтобы вы посвятили изображение этому турниру?

– Надо выиграть. (Улыбается.) Но это нелегко. У нас прекрасная команда. Сейчас считаю реальным для "Спартака" пройти в плей-офф Лиги чемпионов. Ну а что будет дальше, время покажет. Загадывать не хочу.

Напомним, что матч между "Спартаком" и "Севильей" состоится 16 октября. Начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.