Лоренцо Инсинье: "Не обращаю внимания на критику"

Нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ливерпуля" заявил, что не переживает из-за критики в свой адрес. 27-летний итальянец также добавил, что его команда рассчитывает обыграть мерсисайдцев.

- Критика - это часть работы, - приводит слова Инсинье Football Italia. - Каждый может провести плохую игру. Я не обращаю внимания на критику, оставаясь спокойным. Нам предстоит сложная игра. У "Ливерпуля" много сильных игроков даже на скамейке. Решающую роль играет Роберту Фирмину. Мы надеемся получить три очка в этом матче.

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