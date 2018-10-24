"Локомотив" забил первый гол в текущем розыгрыше Лиги чемпионов

"Локомотив" отыграл один мяч в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Порту".
Гол забил хавбек Антон Миранчук. Результативный пас на счету полузащитника Алексея Миранчука.
Таким образом, "Локомотив" стал последней командой, которая смогла отличиться в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
💪 Гол Антона Миранчука с передачи Алексея Миранчука #ЛокоПорту на #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/ZZRwpGOnkh– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 24 октября 2018 г.
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