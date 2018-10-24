22:41 | Футбол — Лига чемпионов

"Локомотив" забил первый гол в текущем розыгрыше Лиги чемпионов

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"Локомотив" отыграл один мяч в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Порту".

Гол забил хавбек Антон Миранчук. Результативный пас на счету полузащитника Алексея Миранчука

Таким образом, "Локомотив" стал последней командой, которая смогла отличиться в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. 

 

Локомотив - Порту

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 3-й тур. "Рома" - ЦСКА, "Локомотив" - "Порту"
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