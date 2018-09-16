"Локомотив" решил взять Смолова на матч против "Галатасарая"

"Локомотив" вылетел в Стамбул на игру стартового тура группового этапа Лиги чемпионов против "Галатасарая". Встреча пройдет 18 сентября, начало в 22.00 по московскому времени.

Отметил, что в Турцию, среди прочих, отправился нападающий железнодорожников Федор Смолов. 28-летний игрок пропустит матч против "Галатасарая" из-за дисквалификации, которую он заработал выступая за "Краснодар" в Лиге Европы сезона-2017/18.

"Галатасарай" – "Локомотив": Лига чемпионов по футболу, 18 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – в 22.00 (мск)