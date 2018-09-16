16:58 | Футбол — Лига чемпионов

"Локомотив" решил взять Смолова на матч против "Галатасарая"

Инстаграм "Локомотива".
Инстаграм "Локомотива".
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"Локомотив" вылетел в Стамбул на игру стартового тура группового этапа Лиги чемпионов против "Галатасарая". Встреча пройдет 18 сентября, начало в 22.00 по московскому времени.

Отметил, что в Турцию, среди прочих, отправился нападающий железнодорожников Федор Смолов. 28-летний игрок пропустит матч против "Галатасарая" из-за дисквалификации, которую он заработал выступая за "Краснодар" в Лиге Европы сезона-2017/18.

 

"Галатасарай" – "Локомотив": Лига чемпионов по футболу, 18 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – в 22.00 (мск)

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1-й тур. "Локо" в Стамбуле, ЦСКА - в Пльзене
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