"Локомотив" призвал болельщиков соблюдать порядок в Порту

"Локомотив" на своем официальном сайте обратился к болельщикам перед гостевым матчем 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Порту". Железнодорожники призвали фанатов не нарушать общественный порядок.

– Просим вас соблюдать правила поведения зрителей на стадионе, воздержаться от использования пиротехники, не поддаваться на возможные провокации, чтобы наш клуб не подвергся санкциям со стороны УЕФА, – говорится в заявлении "Локомотива". – Обращаем внимание, что в день матча билеты на гостевой сектор продаваться не будут.