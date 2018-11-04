13:09 | Футбол — Лига чемпионов

"Локомотив" призвал болельщиков соблюдать порядок в Порту

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"Локомотив" на своем официальном сайте обратился к болельщикам перед гостевым матчем 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Порту". Железнодорожники призвали фанатов не нарушать общественный порядок.

– Просим вас соблюдать правила поведения зрителей на стадионе, воздержаться от использования пиротехники, не поддаваться на возможные провокации, чтобы наш клуб не подвергся санкциям со стороны УЕФА, – говорится в заявлении "Локомотива". – Обращаем внимание, что в день матча билеты на гостевой сектор продаваться не будут.

Дополнительная информация

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/18993

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 4-й тур. "Порту" - "Локомотив", ЦСКА - "Рома"
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