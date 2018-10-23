"Локомотив" поприветствовал "Порту". Фото

"Локомотив" поприветствовал "Порту" перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Португальский клуб сегодня провел тренировку на стадионе "РЖД Арена".

- Добро пожаловать в Черкизово, "Порту"! - сообщается в официальном Твиттере красно-зеленых.

После двух туров "Порту" занимает первое место в группе D, а "Локомотив" располагается на четвертой строчке.

Все о Лиге чемпионов - здесь