"Локомотив" поприветствовал "Порту". Фото

"Локомотив" поприветствовал "Порту" перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Португальский клуб сегодня провел тренировку на стадионе "РЖД Арена".
- Добро пожаловать в Черкизово, "Порту"! - сообщается в официальном Твиттере красно-зеленых.
Welcome to Cherkizovo, @FCPorto! #LMFCFCP #ЛокоПорту #UCL pic.twitter.com/o6ezXg464Y– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 23 октября 2018 г.
После двух туров "Порту" занимает первое место в группе D, а "Локомотив" располагается на четвертой строчке.
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