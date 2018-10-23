20:12 | Футбол — Лига чемпионов

"Локомотив" поприветствовал "Порту". Фото

Обсудить
0

"Локомотив" поприветствовал "Порту" перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Португальский клуб сегодня провел тренировку на стадионе "РЖД Арена".

- Добро пожаловать в Черкизово, "Порту"! - сообщается в официальном Твиттере красно-зеленых.

После двух туров "Порту" занимает первое место в группе D, а "Локомотив" располагается на четвертой строчке.

Локомотив - Порту

Все о Лиге чемпионов - здесь

Опрос

Как закончится матч Лиги чемпионов "Локомотив" - "Порту"?
Обсудить
голосовать
Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 3-й тур. "Рома" - ЦСКА, "Локомотив" - "Порту"
Материалы других СМИ
Загрузка...