"Ливерпуль" вырвал победу у "ПСЖ". "Црвена Звезда" и "Наполи" сыграли вничью

"Ливерпуль" обыграл "ПСЖ" в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов (3:2). Голами в составе мерсисайдцев отметились нападающий Дэниэл Старридж, полузащитник Джеймс Милнер, а также форвард Роберту Фирмину. У парижан отличился защитник Тома Менье и нападающий Кильян Мбаппе.

Лига чемпионов

Группа C

"Ливерпуль" (Англия) - "ПСЖ" (Франция) - 3:2 (2:1)

Голы: Старридж, 30 (1:0). Милнер, 36 - с пенальти (2:0). Менье, 40 (2:1). Мбаппе, 83 (2:2). Роберту Фирмину, 90+2 (3:2).

"Ливерпуль": Алиссон, Александр-Арнолд, Гомез, ван Дейк, Робертсон, Вайналдум, Хендерсон, Милнер, Салах (Шачири, 85), Старридж (Роберту Фирмину, 72), Мане (Фабинью, 90+3).

"ПСЖ" (Франция): Ареола, Менье, Кимпембе, Тиагу Силва, Бернат, Рабьо, Маркиньюс, Ди Мария (Шупо-Мотинг, 80), Мбаппе, Кавани (Дракслер, 80), Неймар.

Предупреждения: ван Дейк, 27. Менье, 45+1.

Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).

18 сентября. Ливерпуль. Стадион "Энфилд".

В другом матче группы C "Црвена Звезда" и "Наполи" также сыграли вничью (0:0).

"Црвена Звезда" (Сербия) - "Наполи" (Италия) - 0:0

"Црвена Звезда" (Сербия): Борьян, Родич, Савич, Стойкович, Дегенек, Крстичич, Йовичич (Йованчич, 56), Чаушич, Марин (Симич, 87), Бен Набуан, Боаки (Павков, 81).

"Наполи" (Италия): Оспина, Альбиоль, Мариу Руй, Кулибали, Хюсай, Аллан (Мертенс, 61), Зелиньски (Хамшик, 75), Руис, Кальехон (Унас, 75), Инсинье, Милик.

Предупреждения: Аллан, 17. Крстичич, 37. Дегенек, 55. Альбиоль, 57. Милик, 90+2. Мариу Руй, 90+5.

Судья: Марчиняк (Польша).

18 сентября. Белград. Стадион "Райко Митич".

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