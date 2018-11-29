"Ливерпуль" впервые в истории проиграл все три выездных матча группового турнира

"ПСЖ" обыграл "Ливерпуль" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Это поражение на выезде стало третьим для английской команды.

Таким образом, "Ливерпуль" впервые в истории проиграл во всех трех выездных матчах группового турнира. Ранее мерсисайдцы уступили "Црвене Звезде" (0:2) и "Наполи" (0:1).

"ПСЖ" вышли на второе место в группе, но опережают "Ливерпуль" всего на 2 очка. В заключительном матче группового турнира команда Юргена Клоппа примет "Наполи". "Красным" нужно обязательно обыгрывать итальянскую команду и надеяться на то, что "Црвена" сможет обыграть "ПСЖ", чтобы попасть в плей-офф.

3 - Liverpool have lost all three Champions League group stage away games for the first time in the competition. Struggle. pic.twitter.com/HmlOxYsOWl – OptaJoe (@OptaJoe) 28 ноября 2018 г.

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