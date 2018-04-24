"Ливерпуль" - "Рома": 17 случаев камбэков после "минус три" в гостях

"Роме" предстоит отыгрывать гостевые 2:5 у "Ливерпуля". Подобное в истории Лиги чемпионов удавалось 17 раз. Отдельно стоит отметить прошлогодний камбэк "Барселоны", когда та смогла отыграться после 0:4 в гостях с "ПСЖ", а так же недавнюю победу "Ромы" над той же "Барселоной". (Алексей МОРОЗ)
Поединки Кубка/Лиги чемпионов, когда в ответном поединке отыгрывали минимум три гола
|
1958/59
|
1-й раунд
|
Копенгаген - Шальке
|
0:3, 5:2 (3:1 - доп.матч)
|
1963/64
|
1-й раунд
|
Женесс - Хака
|
1:4, 4:0
|
1965/66
|
1/4 финала
|
Партизан - Спарта
|
1:4, 5:0
|
1970/71
|
1/2 финала
|
Панатинаикос - Црвена Звезда
|
1:4, 3:0
|
1974/75
|
2-й раунд
|
Сент-Этьен - Хайдук
|
1:4, 5:1
|
1975/76
|
2-й раунд
|
Реал - Дерби Каунти
|
1:4. 5:1
|
1985/86
|
1/2 финала
|
Барселона - Гетеборг
|
0:3, 3:0 (5:4 - пен.)
|
1988/89
|
1-й раунд
|
Вердер - Динамо Берлин
|
0:3, 5:0
|
1988/89
|
2-й раунд
|
Галатасарай - Ксамакс
|
0:3, 5:0
|
1992/93
|
1/16 финала
|
Лидс - Штутгарт
|
0:3, 3:0* (2:1 - доп.матч)
|
1993/94
|
1/16 финала
|
Копенгаген - Линфилд
|
0:3, 4:0 (д.в.)
|
1997/98
|
2-й отб.раунд
|
ПСЖ - Стяуа
|
0:3**, 5:0
|
1999/00
|
2-й отб.раунд
|
Видзев - Литекс
|
1:4, 4:1 (3:2 - пен.)
|
2003/04
|
1-й раунд
|
Тирана - Динамо Тб
|
0:3, 3:0 (4:2 - пен.)
|
2003/04
|
1/4 финала
|
Депортиво - Милан
|
1:4, 4:0
|
2016/17
|
1/8 финала
|
Барселона - ПСЖ
|
0:4, 6:1
|
2017/18
|
1/4 финала
|
Рома - Барселона
|
1:4, 3:0
* Результат ответного поединка аннулирован, победу присудили "Лидсу", в третьем поединке взяли верх англичане
** Парижанам присудили поражение со счетом 0:3
catcher-in-the-rye
Сорри, это был кубок УЕФА
23:54 24 апреля
catcher-in-the-rye
А где Спартак - Вердер 4-1 2-6?
23:52 24 апреля