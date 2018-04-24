"Ливерпуль" - "Рома": 17 случаев камбэков после "минус три" в гостях

"Роме" предстоит отыгрывать гостевые 2:5 у "Ливерпуля". Подобное в истории Лиги чемпионов удавалось 17 раз. Отдельно стоит отметить прошлогодний камбэк "Барселоны", когда та смогла отыграться после 0:4 в гостях с "ПСЖ", а так же недавнюю победу "Ромы" над той же "Барселоной". (Алексей МОРОЗ)

Поединки Кубка/Лиги чемпионов, когда в ответном поединке отыгрывали минимум три гола

1958/59 1-й раунд Копенгаген - Шальке 0:3, 5:2 (3:1 - доп.матч) 1963/64 1-й раунд Женесс - Хака 1:4, 4:0 1965/66 1/4 финала Партизан - Спарта 1:4, 5:0 1970/71 1/2 финала Панатинаикос - Црвена Звезда 1:4, 3:0 1974/75 2-й раунд Сент-Этьен - Хайдук 1:4, 5:1 1975/76 2-й раунд Реал - Дерби Каунти 1:4. 5:1 1985/86 1/2 финала Барселона - Гетеборг 0:3, 3:0 (5:4 - пен.) 1988/89 1-й раунд Вердер - Динамо Берлин 0:3, 5:0 1988/89 2-й раунд Галатасарай - Ксамакс 0:3, 5:0 1992/93 1/16 финала Лидс - Штутгарт 0:3, 3:0* (2:1 - доп.матч) 1993/94 1/16 финала Копенгаген - Линфилд 0:3, 4:0 (д.в.) 1997/98 2-й отб.раунд ПСЖ - Стяуа 0:3**, 5:0 1999/00 2-й отб.раунд Видзев - Литекс 1:4, 4:1 (3:2 - пен.) 2003/04 1-й раунд Тирана - Динамо Тб 0:3, 3:0 (4:2 - пен.) 2003/04 1/4 финала Депортиво - Милан 1:4, 4:0 2016/17 1/8 финала Барселона - ПСЖ 0:4, 6:1 2017/18 1/4 финала Рома - Барселона 1:4, 3:0

* Результат ответного поединка аннулирован, победу присудили "Лидсу", в третьем поединке взяли верх англичане

** Парижанам присудили поражение со счетом 0:3