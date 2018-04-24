23:40 24 апреля | Футбол — Лига чемпионов

"Ливерпуль" - "Рома": 17 случаев камбэков после "минус три" в гостях

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"Роме" предстоит отыгрывать гостевые 2:5 у "Ливерпуля". Подобное в истории Лиги чемпионов удавалось 17 раз. Отдельно стоит отметить прошлогодний камбэк "Барселоны", когда та смогла отыграться после 0:4 в гостях с "ПСЖ", а так же недавнюю победу "Ромы" над той же "Барселоной". (Алексей МОРОЗ)

Поединки Кубка/Лиги чемпионов, когда в ответном поединке отыгрывали минимум три гола

1958/59

1-й раунд

Копенгаген - Шальке

0:3, 5:2 (3:1 - доп.матч)

1963/64

1-й раунд

Женесс - Хака

1:4, 4:0

1965/66

1/4 финала

Партизан - Спарта

1:4, 5:0

1970/71

1/2 финала

Панатинаикос - Црвена Звезда

1:4, 3:0

1974/75

2-й раунд

Сент-Этьен - Хайдук

1:4, 5:1

1975/76

2-й раунд

Реал - Дерби Каунти

1:4. 5:1

1985/86

1/2 финала

Барселона - Гетеборг

0:3, 3:0 (5:4 - пен.)

1988/89

1-й раунд

Вердер - Динамо Берлин

0:3, 5:0

1988/89

2-й раунд

Галатасарай - Ксамакс

0:3, 5:0

1992/93

1/16 финала

Лидс - Штутгарт

0:3, 3:0* (2:1 - доп.матч)

1993/94

1/16 финала

Копенгаген - Линфилд

0:3, 4:0 (д.в.)

1997/98

2-й отб.раунд

ПСЖ - Стяуа

0:3**, 5:0

1999/00

2-й отб.раунд

Видзев - Литекс

1:4, 4:1 (3:2 - пен.)

2003/04

1-й раунд

Тирана - Динамо Тб

0:3, 3:0 (4:2 - пен.)

2003/04

1/4 финала

Депортиво - Милан

1:4, 4:0

2016/17

1/8 финала

Барселона - ПСЖ

0:4, 6:1

2017/18

1/4 финала

Рома - Барселона

1:4, 3:0

* Результат ответного поединка аннулирован, победу присудили "Лидсу", в третьем поединке взяли верх англичане

** Парижанам присудили поражение со счетом 0:3

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/2 финала
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КОММЕНТАРИИ (2)
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