"Ливерпуль" разгромил "Црвену Звезду" в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов (4:0). Дублем в составе мерсисайдцев отметился нападающий Мохамед Салах, по одному мячу забили форварды Роберту Фирмину и Садио Мане.

Лига чемпионов

Группа C

"Ливерпуль" (Англия) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 4:0 (2:0)

Голы: Роберту Фирмину, 20 (1:0). Салах, 45 (2:0). Салах, 51 - с пенальти (3:0). Мане, 80 (4:0).

Нереализованный пенальти: Мане, 76 (вратарь)

"Ливерпуль": Алиссон, ван Дейк, Робертсон (Морено, 82), Гомез, Александр-Арнолд, Вайналдум, Фабинью, Шачири (Лаллана, 68), Роберту Фирмину, Салах (Старридж, 73), Мане.

"Црвена Звезда" (Сербия): Борьян, Бабич, Стойкович, Дегенек, Гобелич, Крстичич, Эбесилио (Йованчич, 65), Йовичич (Чаушич, 75), Бен Набуан (Симич, 81), Боаки, Срнич.

Предупреждения: Стойкович, 51. Крстичич, 55. Йовичич, 74. Йованчич, 86. Гобелич, 88.

Судья: Зиберт (Германия).

24 октября. Ливерпуль. Стадион "Энфилд".

Все о Лиге чемпионов - здесь