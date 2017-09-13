"Ливерпуль" и "Севилья" сыграли вничью в группе "Спартака"

"Ливерпуль" и "Севилья" сыграли вничью в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

В составе "красных" отличились Роберту Фирмину (который также не реализовал пенальти) и Мохамед Салах, у гостей мячи на счету Виссама Бен Йеддера и Карлоса Корреа.

Отметим, что первый матч за "Ливерпуль" после проблем со здоровьем и трансфером в "Барселону" в этом сезоне провел Филиппе Коутинью.

Во 2-м туре 26 сентября "Ливерпуль" в гостях сыграет против "Спартака", а "Севилья" примет "Марибор".

Лига чемпионов

Групповой турнир

1-й тур

Группа Е

"Ливерпуль" (Англия) – "Севилья" (Испания) – 2:2 (2:1)

Голы: Бен Йеддер, 5 (0:1). Роберту Фирмину, 21 (1:1). Салах, 37 (2:1). Корреа, 72 (2:2).

Нереализованный пенальти: Роберту Фирмину, 42 (штанга).

"Ливерпуль": Кариус, Гомес, Матип, Ловрен, Альберто Морено, Эмре Джан (Филиппе Коутинью, 76), Хендерсон, Вайналдум, Салах (Окслейд-Чемберлен, 89), Роберту Фирмину, Мане (Старридж, 83).

"Севилья": Рико, Меркадо, Пареха, Кьер, Эскудеро, Н`Зонзи, Банега, Писарро (Сарабия, 45+1), Хесус Навас (Коршья, 83), Бен Йеддер (Муриэль, 69), Корреа.

Предупреждения: Меркадо, 35. Альберто Морено, 39. Пареха, 42. Банега, 45. Гомес, 64.

Удаление: Гомес, 90+4.

Судья: Маккели (Голландия).

13 сентября. Ливерпуль. Стадион "Энфилд".

Трансляция матча "Ливерпуль" – "Севилья"