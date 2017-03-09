Линекер, Фердинанд, Оуэн и Джеррард эмоционально отреагировали на 6-й гол "Барселоны"

Бывшие игроки сборной Англии Гари Линекер, Рио Фердинанд, Майкл Оуэн и Стивен Джеррард, работающие футбольными экспертами на телевидении, эмоционально отреагировали на шестой гол "Барселоны" в ворота "ПСЖ" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Каталонцы, уступившие в Париже со счетом 0:4, вышли в четвертьфинал турнира.