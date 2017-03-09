03:39 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Линекер, Фердинанд, Оуэн и Джеррард эмоционально отреагировали на 6-й гол "Барселоны"

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Бывшие игроки сборной Англии Гари Линекер, Рио Фердинанд, Майкл Оуэн и Стивен Джеррард, работающие футбольными экспертами на телевидении, эмоционально отреагировали на шестой гол "Барселоны" в ворота "ПСЖ" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Каталонцы, уступившие в Париже со счетом 0:4, вышли в четвертьфинал турнира.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (5)
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= Даль =

170 лет, 71 год футбольной карьеры, 364 матча и 115 голов за сб. Англии на всех)

04:32

= Даль =

Кто еще скажет, что англичане простили французам Ватерлоо?

04:16

баламошка

во психи.

04:10

Роман Петухов

Как дети, ей богу)) Футбол - Великая игра!!

04:06

= Даль =

Эпичность зашкаливает.

04:04

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Материалы других СМИ