"Лестер" обыграл "Копенгаген" и обеспечил себе еврокубковую весну, "Порту" победил "Брюгге"

В матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Лестер" обыграл "Копенгаген" со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Рияд Махрез. Команда Клаудио Раньери набрала 9 очков и обеспечила себе участие в весенней части еврокубков. В активе датчан 4 балла.

В другой встрече "Брюгге" уступил "Порту" – 1:2. Португальский клуб c четырьмя очками занимает третье место в группе G. Бельгийцы пока не набрали очков и располагаются на 4-й строчке.

Лига чемпионов

Групповой турнир

3-й тур

Группа G

"Лестер" (Англия) – "Копенгаген" (Дания) – 1:0 (1:0)

Гол: Махрез, 40.

"Лестер": Шмейхель, Симпсон, Морган, Хут, Фукс, Махрез (Амарти, 90+2), Кинг, Дринкуотер, Слимани (Ульоа, 88), Олбрайтон, Варди (Окадзаки, 85).

"Копенгаген": Ольсен, Анкерсен (Грегуш, 87), Йергенсен Занка, Юханссон, Аугустинссон, Вербич (Фальк, 66), Квист, Делэйни, Туту (Павлович, 85), Сантандер, Корнелиус.

Предупреждения: Фукс, 79. Йергенсен Занка, 88.

Судья: Риццоли (Италия).

18 октября. Лестер. Стадион "Кинг Пауэр".

Трансляция матча "Лестер" – "Копенгаген"

"Брюгге" (Бельгия) – "Порту" (Португалия) – 1:2 (1:0)

Голы: Фоссен, 12 (1:0). Лаюн, 68 (1:1). Андре Силва, 90+3 - с пенальти (1:2).

"Брюгге": Бютель, Денсвил, Симонс, Пулен, ван Рейн, Клаудемир, Томас Пина (Фелипе Гедоз, 78), Ванакен, Вормер, Лимбомб (Болинголи-Мбомбо, 82), Фоссен (Уэсли, 84).

"Порту": Касильяс, Лаюн, Маркано, Фелипе, Теллес, Оливер, Данилу Перейра, Эррера (Брахими, 59), Отавиу (Андре, 72), Жота (Корона, 60), Андре Силва.

Предупреждения: Лаюн, 41. Лимбомб, 43. Симонс, 83.

Судья: Тальявенто (Италия).

18 октября. Брюгге. Стадион "Ян Брейдель".

Трансляция матча "Брюгге" - "Порту"