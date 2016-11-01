20:54 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Леонид Слуцкий: "Считаю, ЦСКА достойно выступает в Лиге чемпионов"

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Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в преддверии гостевого матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Монако" подчеркнул, что команда достойно выступает в главном клубном турнире Европы. При этом, по словам Слуцкого, армейцы играют в очень тяжелой группе, передает спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

– Как оцениваете шансы в Лиге чемпионов? Ставите ли цель выйти из группы или устроит и Лига Европы?

– Сложно очень цели эти делить. Считаю, команда достойно выступает в Лиге чемпионов. И с "Тоттенхэмом" матч, который можно было не проигрывать, и с "Монако" немного не хватило. Не хочу перечислять все сложности. Мы в очень тяжелой группе, на мой взгляд, выглядим достойно. Но нам этого мало, ставим задачу перед каждым поединком. И пока есть шансы выйти из группы, глупо было бы не ставить такую задачу.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Красно синий

Звездоносец Язык у тебя хорошо подвешен ,поэтому находишь себе оправдания. При Газзаеве мы видели футбол в исполнении нашей команды. Что мы видим сейчас ?Бестолковая хаосная игра ...Всю толковую молодёжь отдали по арендам или продали ,а теперь оправдываются тем ,что играть некому . ============================================================================================================= Полегче уж давай....с Газзаевым то игра вовсе была конской до его отпуска,лишь потом когда он впитал что-то полезное от Жорже и всё обдумал более-менее стало.

21:49

Красно синий

Если бы ты,Леонид Викторович,помог бы ещё команде чем-то вразумительным,то и очков было бы поболе и выглядели бы достойнее.

21:47

Звездоносец

Язык у тебя хорошо подвешен ,поэтому находишь себе оправдания. При Газзаеве мы видели футбол в исполнении нашей команды. Что мы видим сейчас ?Бестолковая хаосная игра ...Всю толковую молодёжь отдали по арендам или продали ,а теперь оправдываются тем ,что играть некому .

21:43

Платошкин Андрей

Да, вот тут с Леонидом Викторовичем не соглашусь. В кои то годы ЦСКА жеребился из первой корзины и так пока бесславно играет. Раньше хоть был космос, но сейчас то что?

21:38

Gnomik178

ахахаххахах

21:38

Komendant1

Опять двадцать пять, то космос, то сложная группа. А Вы, Леонид, что хотите, чтобы в ЛЧ играли команды уровня Мордовии? Так смею Вас огорчить, там таких нет.

21:14

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