Леонид Слуцкий: "Считаю, ЦСКА достойно выступает в Лиге чемпионов"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в преддверии гостевого матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Монако" подчеркнул, что команда достойно выступает в главном клубном турнире Европы. При этом, по словам Слуцкого, армейцы играют в очень тяжелой группе, передает спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

– Как оцениваете шансы в Лиге чемпионов? Ставите ли цель выйти из группы или устроит и Лига Европы?

– Сложно очень цели эти делить. Считаю, команда достойно выступает в Лиге чемпионов. И с "Тоттенхэмом" матч, который можно было не проигрывать, и с "Монако" немного не хватило. Не хочу перечислять все сложности. Мы в очень тяжелой группе, на мой взгляд, выглядим достойно. Но нам этого мало, ставим задачу перед каждым поединком. И пока есть шансы выйти из группы, глупо было бы не ставить такую задачу.