01:02 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Леонид Слуцкий: "Причины поражения ЦСКА - кадровые"

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Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после поражения в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов от "Тоттенхэма" (1:3) посетовал на кадровые проблемы армейцев. Наставник еще раз попрощался с болельщиками и поблагодарил их за поддержку. Для специалиста эта встреча стала последней у руля армейев.

– К сожалению, у нас сегодня были кадровые проблемы – не играли Вернблум и Мариу Фернандес, – сказал Слуцкий в эфире передачи "Все на футбол". – Многое решали индивидуальные ошибки. Когда кто-то выбывает – средний уровень команды понижается. По ходу встречи сложно прибавить.

– Почему выпустили Чалова?

– Это вынужденная замена. Головин вчера плохо себя чувствовал, температурил. Для молодых ребят – это огромный опыт. Пока сложно играть с "Тоттенхэмом".

– Ваш уход сказался на результате?

– Это не сказалось. Основные причины – кадровые.

– Хотели бы что-нибудь сказать болельщикам?

– Я уже сделал обращение на официальном сайте ЦСКА. Всем благодарен за поддержку. Сложно что-то добавить.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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delacrua

я же говорил что Бог дал (победа в ЧР) - Бог взял Марио) это математика. все считается.

03:31

ATA

гинер и слуцкер мы " г-но" остальные для них космос

01:58

Lars Berger

Причины поражения - кадровые. Тактика на матч была выбрана гениальная. Не повезло.

01:46

funyaka

ДайтеЛёнеПоработать!

01:39

cska+

наконец-то уходит. может команда начнёт играть! ни тактики, ни комбинаций, всё только на индивидуальных способностях игроков и вот попадается команда чуть класснее и труба настаёт цска. вот Ростов совсем другое дело - видна работа тренера игра, комбинации, каждый знает куда бежать, где открываться. всё винит кадровые проблемы - нашёл причину и отмазку, как-будто на поле играют одновременно и основные и запасные игроки... понятно, что если можно кем-то заменить это плюс, но не основная же причина плохой игры команды. Зачем продлили контракт с Цауня - игрок практически не играет, зачем такой вот Страндберг нулевой - вообщем компетенция почти на нуле. Набабкин, Березуцкие, Игнашевич - это уже отработанный материал и тормоза конкретные - молодёжь лучше сыграет дать им немножко практики и уверенность появится - столько таланта сидит в молодёжке цска, а этот никому не давал шанса по настоящему.. вообщем спасибо и прощай...

01:37

Ралпачан Фляйшманъ

спасибо за титулы, Лёня. карма штука злая, проценты за игру с Арсеналом взяла астрономические. ну так теперь другим в Космосе летать)))

01:31

pravovernyj

Когнечно, кадровые. Отдел кадров не нашёл хорошего тренера.

01:28

pitpen09

Лень,уходи,нам форева Создал звезду-но им не стал

01:21

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