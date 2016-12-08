Леонид Слуцкий: "Причины поражения ЦСКА - кадровые"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после поражения в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов от "Тоттенхэма" (1:3) посетовал на кадровые проблемы армейцев. Наставник еще раз попрощался с болельщиками и поблагодарил их за поддержку. Для специалиста эта встреча стала последней у руля армейев.
– К сожалению, у нас сегодня были кадровые проблемы – не играли Вернблум и Мариу Фернандес, – сказал Слуцкий в эфире передачи "Все на футбол". – Многое решали индивидуальные ошибки. Когда кто-то выбывает – средний уровень команды понижается. По ходу встречи сложно прибавить.
– Почему выпустили Чалова?
– Это вынужденная замена. Головин вчера плохо себя чувствовал, температурил. Для молодых ребят – это огромный опыт. Пока сложно играть с "Тоттенхэмом".
– Ваш уход сказался на результате?
– Это не сказалось. Основные причины – кадровые.
– Хотели бы что-нибудь сказать болельщикам?
– Я уже сделал обращение на официальном сайте ЦСКА. Всем благодарен за поддержку. Сложно что-то добавить.
delacrua
я же говорил что Бог дал (победа в ЧР) - Бог взял Марио) это математика. все считается.
03:31
ATA
гинер и слуцкер мы " г-но" остальные для них космос
01:58
Lars Berger
Причины поражения - кадровые. Тактика на матч была выбрана гениальная. Не повезло.
01:46
funyaka
ДайтеЛёнеПоработать!
01:39
cska+
наконец-то уходит. может команда начнёт играть! ни тактики, ни комбинаций, всё только на индивидуальных способностях игроков и вот попадается команда чуть класснее и труба настаёт цска. вот Ростов совсем другое дело - видна работа тренера игра, комбинации, каждый знает куда бежать, где открываться. всё винит кадровые проблемы - нашёл причину и отмазку, как-будто на поле играют одновременно и основные и запасные игроки... понятно, что если можно кем-то заменить это плюс, но не основная же причина плохой игры команды. Зачем продлили контракт с Цауня - игрок практически не играет, зачем такой вот Страндберг нулевой - вообщем компетенция почти на нуле. Набабкин, Березуцкие, Игнашевич - это уже отработанный материал и тормоза конкретные - молодёжь лучше сыграет дать им немножко практики и уверенность появится - столько таланта сидит в молодёжке цска, а этот никому не давал шанса по настоящему.. вообщем спасибо и прощай...
01:37
Ралпачан Фляйшманъ
спасибо за титулы, Лёня. карма штука злая, проценты за игру с Арсеналом взяла астрономические. ну так теперь другим в Космосе летать)))
01:31
pravovernyj
Когнечно, кадровые. Отдел кадров не нашёл хорошего тренера.
01:28
pitpen09
Лень,уходи,нам форева Создал звезду-но им не стал
01:21