Леонид Слуцкий: "Причины поражения ЦСКА - кадровые"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после поражения в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов от "Тоттенхэма" (1:3) посетовал на кадровые проблемы армейцев. Наставник еще раз попрощался с болельщиками и поблагодарил их за поддержку. Для специалиста эта встреча стала последней у руля армейев.

– К сожалению, у нас сегодня были кадровые проблемы – не играли Вернблум и Мариу Фернандес, – сказал Слуцкий в эфире передачи "Все на футбол". – Многое решали индивидуальные ошибки. Когда кто-то выбывает – средний уровень команды понижается. По ходу встречи сложно прибавить.

– Почему выпустили Чалова?

– Это вынужденная замена. Головин вчера плохо себя чувствовал, температурил. Для молодых ребят – это огромный опыт. Пока сложно играть с "Тоттенхэмом".

– Ваш уход сказался на результате?

– Это не сказалось. Основные причины – кадровые.

– Хотели бы что-нибудь сказать болельщикам?

– Я уже сделал обращение на официальном сайте ЦСКА. Всем благодарен за поддержку. Сложно что-то добавить.