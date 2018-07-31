"Легия" вылетела из Лиги чемпионов от словацкого "Спартака"

"Спартак" (Трнава, Словакия) дома уступил "Легии" (0:1) в матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов. Тем не менее, словацкий клуб пробился в следующую стадию.

Единственный мяч в этой игре забил Иньяки Астис. Из-за двух удалений (Марко Вешович и Домагой Антолич) польская команда доигрывала этот матч вдевятером. В следующей стадии "Спартак" сыграет с победителем пары "Црвена Звезда" (Сербия) - "Судува" (Литва). "Легия", в свою очередь, теперь сыграет в квалификации Лиги Европы.

Лига чемпионов

2-й отборочный раунд

Ответный матч

"Спартак Трнава" (Словакия) - "Легия" (Польша) - 0:1 (0:0)

Гол: Астис, 63.

Предупреждения: Вешович, 25. Антолич, 81.

Удаления: Вешович (Легия), 37. Антолич (Легия), 85.

Судья: Рейншрейбер (Израиль).

31 июля. Трнава. Стадион "Anton Malatinsky Stadion (City Arena)".