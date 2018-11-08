Криштиану Роналду: "МЮ" ничего не сделал для победы"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (2:1) отметил, что его команда сама позволила сопернику одержать победу. По словам португальца, "МЮ" ничего для этого не сделал.

- Лига чемпионов - это особенный турнир, в котором нельзя расслабляться, - приводит Football Italia слова Роналду. - Мы имели возможность забить еще три или четыре мяча, но расслабились и проиграли.

"МЮ" не сделал ничего, чтобы победить. Тут даже нельзя говорить о неудаче. Мы сами сделали подарок им. Но, несмотря ни на что, нельзя опускать головы. Мы действительно играли хорошо и лидируем в группе.