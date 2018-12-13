Крейг Беллами: "Погба вообще не заинтересован в игре"

Бывший валлийский нападающий Крейг Беллами считает, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба плохо провел матч Лиги чемпионов с "Валенсией" (1:2). По его словам, рассчитывать на француза "МЮ" не может.

– Погба провел еще один очень плохой матч, – цитирует Sky Sports Беллами. – Моуринью не может рассчитывать на Погба. Кажется, что он вообще не заинтересован в игре. Не знаю, так ли он хорош, как его описывали. Я бы на месте Моуринью не выпустил его на поле в следующей игре после такого.