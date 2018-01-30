"Краснодар" - о трансляции матча с "Реалом": "На стадионе нельзя сформировать сигнал из-за технических работ"

Медиадиректор "Краснодара" Ольга Городжанова опровергла информацию о трансляции матча Юношеской лиги УЕФА против "Реала" на канале "Футбол 1". Продюсер тематических каналов холдинга Сергей Акулинин ранее сообщил, что "Футбол 1" планирует провести трансляцию игры.

"Несколько удивило заявление Сергея Акулинина о том, что матч в рамках Юношеской лиги УЕФА "Краснодар" – "Реал Мадрид" будет показан на канале "Футбол 1". На нашем стадионе ведутся регламентные технические работы медиасистем, в виду чего сформировать сигнал будет невозможно", написала Городжанова в Твиттере.

Ранее "Краснодар" объявил, что игру покажут во Франции, Испании, Швейцарии, Израиле и Андорре. Один из пользователей попросил Городжанову объяснить это противоречие, на что она ответила: "Иногда такие удивительные события происходят".

Матч состоится 7 февраля. На него клуб продал 33 тысячи билетов.