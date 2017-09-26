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08:47 | Футбол — Лига чемпионов

Котировки букмекеров на матч "Спартак" - "Ливерпуль"

Главный тренер "Спартака" Массимо КАРРЕРА. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Главный тренер "Спартака" Массимо КАРРЕРА. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

Сегодня состоится матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов между "Спартаком" и "Ливерпулем". Встреча в Москве начнется в 21.45.

Котировки букмекеров на матч "Спартак" - "Ливерпуль"

Прогноз Winline – П1 4.96 – Н 4.04 – П2 1.66

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Спартак" - "Ливерпуль".

Прямая трансляция матча "Спартак" - "Ливерпуль" – во вторник, 26 сентября, на канале "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Спартак": Ребров - Ещенко, Джикия, Таски, Боккетти, Комбаров - Попов, Фернанду, Пашалич, Педро Роша - Луиз Адриану.

"Ливерпуль": Кариус - Арнольд, Матип, Ловрен, Морено - Эмре Джан - Вайналдум, Коутинью - Салах, Мане, Роберту Фирмину.

ПОТЕРИ: Тигиев, Глушаков, Ананидзе, Зобнин, Тимофеев, Промес, Зу Луиш (все - травма), Педро Роша (под вопросом) - Гомес (дисквалификация), Богдан, Лаллана (оба - травма).

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
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