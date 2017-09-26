Сегодня состоится матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов между "Спартаком" и "Ливерпулем". Встреча в Москве начнется в 21.45.
Котировки букмекеров на матч "Спартак" - "Ливерпуль"
Прогноз Winline – П1 4.96 – Н 4.04 – П2 1.66
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Спартак" - "Ливерпуль".
Прямая трансляция матча "Спартак" - "Ливерпуль" – во вторник, 26 сентября, на канале "Матч ТВ".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"Спартак": Ребров - Ещенко, Джикия, Таски, Боккетти, Комбаров - Попов, Фернанду, Пашалич, Педро Роша - Луиз Адриану.
"Ливерпуль": Кариус - Арнольд, Матип, Ловрен, Морено - Эмре Джан - Вайналдум, Коутинью - Салах, Мане, Роберту Фирмину.
ПОТЕРИ: Тигиев, Глушаков, Ананидзе, Зобнин, Тимофеев, Промес, Зу Луиш (все - травма), Педро Роша (под вопросом) - Гомес (дисквалификация), Богдан, Лаллана (оба - травма).