20:43 | Футбол — Лига чемпионов

Костас Манолас: "ЦСКА - сильная команда, "Рома" - тоже. Все решится на поле"

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Защитник "Ромы"  Костас Манолас перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА заявил, что обе эти команды являются сильными.

- "Рома" играет не так агрессивно, как в прошлом сезоне, - сказал Манолас в эфире канала "Матч ТВ". - Когда мы пропускаем голы, это является проблемой всей команды. Да, от нас ушли классные игроки. Но и пришли не менее замечательные футболисты. ЦСКА - сильная команда. Мы - тоже. Посмотрим, что скажет поле. Надеюсь на победу "Ромы".

ЦСКА - Рома

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 4-й тур. "Порту" - "Локомотив", ЦСКА - "Рома"
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