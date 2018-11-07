Костас Манолас: "ЦСКА - сильная команда, "Рома" - тоже. Все решится на поле"

Защитник "Ромы" Костас Манолас перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА заявил, что обе эти команды являются сильными.

- "Рома" играет не так агрессивно, как в прошлом сезоне, - сказал Манолас в эфире канала "Матч ТВ". - Когда мы пропускаем голы, это является проблемой всей команды. Да, от нас ушли классные игроки. Но и пришли не менее замечательные футболисты. ЦСКА - сильная команда. Мы - тоже. Посмотрим, что скажет поле. Надеюсь на победу "Ромы".

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