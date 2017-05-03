Коке: "Атлетико" уже обыгрывал "Реал" с Роналду со счетом 4:0"

Полузащитник "Атлетико" Коке после первого полуфинала Лиги чемпионов против "Реала" (0:3) отметил, что теперь команда перестроилась на матч чемпионата против "Эйбара", который состоится в субботу. По его словам, об ответной игре в Лиге чемпионов футболисты будут думать потом.

- Сейчас мы думаем только о субботнем матче чемпионата, - приводит Mundo Deportivo слова Коке. - Об ответной игре поговорим потом. Мы все еще хотим выйти в финал и продолжаем верить. Ответная игра будет хороша. Это футбол, вспомните "ПСЖ". Мы уже обыгрывали "Реал" с Роналду на своем поле со счетом 4:0.

Трансляция матча "Реал" - "Атлетико"