Когда УЕФА объявит решения по "делу "Спартака"? Дата не определена

Точная дата, когда будут объявлены вердикты контрольного, этического и дисциплинарного комитета (КЭДК) УЕФА по двум дисциплинарным делам, связанным с действиями спартаковских болельщиков, пока не определена, сообщили "СЭ" в УЕФА. Заседание КЭДК должно пройти сегодня, но не исключено, что решения обнародуют позднее, как это случалось раньше.

Напомним, что против "Спартака" открыты два дела. Одно вызвано тем, что поклонники красно-белых использовали баннер неподобающего содержания на игре первых команд "Спартака" и "Ливерпуля" (1:1) 26 сентября и применяли пиротехнику. Второе относится к матчу юношеских команд этих клубов, после которого в адрес спартаковцев выдвинули обвинения в расистском поведении фанатов. (Александр БОБРОВ)

УЕФА опять открыл дело против "Спартака". Что грозит красно-белым? // Расистские кричалки фанатов "Спартака". Что теперь ему грозит?