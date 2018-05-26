Кенни Далглиш: "У любой команды есть хорошие шансы в финале из одного матча"

Трехкратный обладатель Кубка чемпионов в составе "Ливерпуля" Кенни Далглиш рассказал о шансах команды в финале Лиги чемпионов против "Реала".

- Считаю, что когда финал состоит из одного матча, то у любой команды есть хорошие шансы на победу, - цитирует шотландца официальный сайт УЕФА. - "Реал" далеко не новичок, они пытаются выиграть турнир в 13-й раз. У них аура победителей, но ты играешь не против ауры.

В 1981 году "Ливерпуль" Далглиша обыграл "Реал" в финале Кубка европейских чемпионов со счетом 1:0. Материал об этом матче вы можете прочитать здесь.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Реал" - "Ливерпуль". Он состоится в Киеве на стадионе "Олимпийский" и начнется в 21.45 по Москве.