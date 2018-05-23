Каземиру: "У "Реала" и "Ливерпуля" одинаковые шансы на победу в финале Лиги чемпионов"

Полузащитник мадридского "Реала" Каземиру считает, что в предстоящем финале Лиги чемпионов команды имеют равные шансы на победу. Соперником "королевского клуба" является "Ливерпуль".

– Это очень важная игра, к которой мы полностью готовы, – приводит слова 26-летнего бразильца испанский портал AS, – Я уважаю "Ливерпуль" и считаю, что наши шансы на победу равны. Думаю, это будет прекрасная игра, поскольку команды постараются сыграть в агрессивный футбол.

Каземиру провел в текущем розыгрыше Лиги чемпионов 11 матчей и забил один гол.

Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве. Начало - в 21:45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.