08:05 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Каземиру: "Реал" огорчен ничьей с "Боруссией"

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Полузащитник "Реала" Каземиру после матча группового турнира Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией" (2:2) подчеркнул, что мадридцам не стоит думать о том, кто станет их соперником в 1/8 финала самого престижного европейского клубного турнира. По словам хавбека, "Королевский клуб" должен быть нацелен на победу в каждой игре.

- "Реал" всегда должен выходить на поле, чтобы побеждать и быть первым, - приводит Marca слова Каземиру. – Поэтому мы огорчены результатом матча с "Боруссией". Следующий соперник? Чтобы стать чемпионом, необходимо обыграть любую команду.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 6-й тур
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