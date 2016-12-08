Каземиру: "Реал" огорчен ничьей с "Боруссией"

Полузащитник "Реала" Каземиру после матча группового турнира Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией" (2:2) подчеркнул, что мадридцам не стоит думать о том, кто станет их соперником в 1/8 финала самого престижного европейского клубного турнира. По словам хавбека, "Королевский клуб" должен быть нацелен на победу в каждой игре.

- "Реал" всегда должен выходить на поле, чтобы побеждать и быть первым, - приводит Marca слова Каземиру. – Поэтому мы огорчены результатом матча с "Боруссией". Следующий соперник? Чтобы стать чемпионом, необходимо обыграть любую команду.