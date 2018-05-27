Каземиру: "Ошибки Кариуса возникли не просто так"

Полузащитник "Реала" Каземиру после финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (3:1) отметил, что голкипер Лорис Кариус допустил две ошибки в результате хорошей игры его партнеров. Немецкий вратарь пытался ввести мяч в игру, но попал в Карима Бензема, от которого мяч влетел в сетку. В конце игры он упустил мяч в ворота после удара Гарета Бэйла.

- Ошибки Кариуса возникали не просто так, - приводит Marca слова Кариуса. - Нужно вынуждать соперника допускать их, бить по воротам, воплощать ошибки в голы. Бензема сыграл очень умно, второй гол - шикарная игра Бэйла. В третьем он хорошо пробил, а вратарь не справился с ударом.