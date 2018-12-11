Касильяс - второй после Роналду, выигравший 100 матчей в Лиге чемпионов

Матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Галатасарая" (3:2) стал для вратаря "Порту" Икера Касильяса сотой победой в турнире. Он стал вторым футболистом в истории Лиги чемпионов, достигшим этой отметки. Ранее сто побед смог одержать только Криштиану Роналду.

Помимо "Порту" Касильяс выступал в составе "Реала". Ему же принадлежит рекорд по общему числу матчей в Лиге чемпионов - 173.

"Порту" набрал в шести матчах группы 16 очков из 18 возможных и вышел в плей-офф с первого места.