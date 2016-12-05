18:43 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Карло Анчелотти: "Бавария" не достигла своих целей на групповом турнире Лиги чемпионов"

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Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти в преддверии матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Атлетико" отметил важность предстоящей встречи. Итальянский наставник добавил, что его команда настроена на победу.

"Баварии" важен матч против "Атлетико", мы хотим укрепить уверенность в своих силах после двух побед подряд в бундеслиге, – приводит официальный сайт УЕФА слова Анчелотти. – Мы не достигли поставленной задачи в групповом турнире, но хотим показать хороший футбол в завтрашней встрече. Мотивация будет высока, поскольку нам противостоит серьезный соперник.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 6-й тур
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