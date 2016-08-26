02:01 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Карл-Хайнц Румменигге: "Ростов" - соперник, к которому надо относиться серьезно"

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Генеральный директор "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал итоги жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов. Руководитель отметил, что его команде не стоит недооценивать оппонентов. В соперники мюнхенцам достались "Ростов", "Атлетико" и ПСВ.

– Это очень многообещающая группа, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Румменигге. – Мы будем играть с полной концентрацией, этого должно будет хватить для выхода в плей-офф. "Бавария" и "Атлетико" являются фаворитами группы, но и два других клуба не стоит недооценивать. "Ростов"? Это соперник, к которому нужно относиться серьезно.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Dr.ZLO161

к Ростову не только футбольному, всегда нужно относится серьёзно

07:30

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