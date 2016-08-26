Карл-Хайнц Румменигге: "Ростов" - соперник, к которому надо относиться серьезно"

Генеральный директор "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал итоги жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов. Руководитель отметил, что его команде не стоит недооценивать оппонентов. В соперники мюнхенцам достались "Ростов", "Атлетико" и ПСВ.

– Это очень многообещающая группа, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Румменигге. – Мы будем играть с полной концентрацией, этого должно будет хватить для выхода в плей-офф. "Бавария" и "Атлетико" являются фаворитами группы, но и два других клуба не стоит недооценивать. "Ростов"? Это соперник, к которому нужно относиться серьезно.