Карл-Хайнц Румменигге: "Игра с "ПСЖ" не решит судьбу Лиги чемпионов"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге уверен, что его команда сможет добиться положительного результата в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "ПСЖ". По его словам, мюнхенцы могут сдержать соперника.

– Я знаю нашу команду, она предельно сосредоточена и мотивирована, – цитирует AFP Румменигге. – Убежден, что мы добьемся хорошего результата. У "ПСЖ" есть игроки мирового уровня, которых придется нам контролировать. Но у нас есть опыт. Это важная игра, но ясно одно: она не решит судьбу Лиги чемпионов. Сначала мы хотим создать условия, чтобы стать первыми в группе.