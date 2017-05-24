Карл-Хайнц Румменигге: "40 лет не видел такого судейства, как в Мадриде"

Генеральный директор "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге сказал, что он посетит Кардифф, но на финал Лиги чемпионов не пойдет. Также он раскритиковал работу судей в полуфинале турнира с "Реалом".

- Возможно, мне придется поехать в Кардифф, потому что у меня там несколько встреч с президентом Ассоциации европейских клубов, - приводит Marca слова Румменигге. - Но я не пойду на финал - не умею быстро забывать.

Когда я смотрю игру, мне все еще очень больно. Перед противостоянием с "Реалом" "Бавария" выиграла 4:1 у "Боруссии", Левандовски и Хуммельс получили травмы. Мы доминировали над мадридским клубом, но не смогли реализовать пенальти, хотя счет мог стать 2:0.

После этого началось представление судей, подобного которому я не видел ни раз за последние 40 лет. Пять основных решений арбитра были против "Баварии".

Финальный матч Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ювентусом" пройдет 3 июня в столице Уэльса на стадионе "Миллениум". "СЭ" проведет его трансляцию.