21:20 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Карл-Хайнц Румменигге: "40 лет не видел такого судейства, как в Мадриде"

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Генеральный директор "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге сказал, что он посетит Кардифф, но на финал Лиги чемпионов не пойдет. Также он раскритиковал работу судей в полуфинале турнира с "Реалом".

- Возможно, мне придется поехать в Кардифф, потому что у меня там несколько встреч с президентом Ассоциации европейских клубов, - приводит Marca слова Румменигге. - Но я не пойду на финал - не умею быстро забывать.

Когда я смотрю игру, мне все еще очень больно. Перед противостоянием с "Реалом" "Бавария" выиграла 4:1 у "Боруссии", Левандовски и Хуммельс получили травмы. Мы доминировали над мадридским клубом, но не смогли реализовать пенальти, хотя счет мог стать 2:0.

После этого началось представление судей, подобного которому я не видел ни раз за последние 40 лет. Пять основных решений арбитра были против "Баварии".

Финальный матч Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ювентусом" пройдет 3 июня в столице Уэльса на стадионе "Миллениум". "СЭ" проведет его трансляцию.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. Финал
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Felix BARSA

Полностью согласен, безобразное судейство, Баварию убивали ради денег Реала, в этом году УЕФА превзошла себя, Барсу тянули, Реал,Лига Чемпионов из честного турнира превращается непонятно во что!!!

21:44

Тот самый Зануда

Resha===То есть левое удаление Видаля и два мяча с овса никак не повлияли?Однако!))

21:40

Resha

в полуфинал

21:39

Resha

Даже если и свистели больше в пользу Реала, на итоговый счет(выход Реала на полуфинал) это никак не повлиял, нежели в матче Барселона - ПСЖ

21:38

shpasic

а Барселона - ПСЖ он не смотрел что ли?

21:28