22:29 | Футбол — Лига чемпионов

Калиду Кулибали: "Наполи" должен улучшить свои результаты в Лиге чемпионов"

Обсудить
0

Защитник "Наполи"  Калиду Кулибали перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против "Црвены Звезды", который состоится завтра, заявил, что неаполитанцы должны улучшить свои результаты в этом турнире. 

- Нам нужно улучшить свои результаты в Лиге чемпионов, - приводит слова Кулибали Football Italia. - Мы хотим преуспеть на групповой стадии. Я очень счастлив в "Наполи". Хорошо провожу здесь время и быстро усваиваю уроки уроки Анчелотти. Он очень помогает нам стать лучше.

"Наполи" выступает в группе С вместе с "Црвеной Звездой", "Ливерпулем" и "ПСЖ".

Все о Лиге чемпионов - здесь

Опрос

Кто выиграет Лигу чемпионов-2018/19?
Обсудить
голосовать
Обсудить
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1-й тур. "Локо" в Стамбуле, ЦСКА - в Пльзене
Материалы других СМИ
Загрузка...