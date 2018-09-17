Калиду Кулибали: "Наполи" должен улучшить свои результаты в Лиге чемпионов"

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против "Црвены Звезды", который состоится завтра, заявил, что неаполитанцы должны улучшить свои результаты в этом турнире.

- Нам нужно улучшить свои результаты в Лиге чемпионов, - приводит слова Кулибали Football Italia. - Мы хотим преуспеть на групповой стадии. Я очень счастлив в "Наполи". Хорошо провожу здесь время и быстро усваиваю уроки уроки Анчелотти. Он очень помогает нам стать лучше.

"Наполи" выступает в группе С вместе с "Црвеной Звездой", "Ливерпулем" и "ПСЖ".

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