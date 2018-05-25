Как выглядит "Олимпийский" в ночь перед финалом Лиги чемпионов. Фото

УЕФА в своем Твиттере опубликовал ночные фотографии стадиона "Олимпийский" в Киеве. В субботу, 26 мая, здесь пройдет финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Реалом". Матч начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры "Реал" – "Ливерпуль".

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