23:58 25 мая | Футбол — Лига чемпионов

Как выглядит "Олимпийский" в ночь перед финалом Лиги чемпионов. Фото

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УЕФА в своем Твиттере опубликовал ночные фотографии стадиона "Олимпийский" в Киеве. В субботу, 26 мая, здесь пройдет финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Реалом"Матч начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры "Реал" – "Ливерпуль".  

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Финал "Реал" - "Ливерпуль"
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