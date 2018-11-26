Иван Обляков: "Настрой боевой. Есть огромное желание победить "Викторию"

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Виктории" сказал, что команда настраивается на максимальный результат. В случае победы над чешским клубом, армейцы досрочно гарантируют себе выход в плей-офф Лиги Европы.

- Первый матч против "Виктории" получился очень тяжелым. Чего ждете от завтрашней игры?

- Думаю, будет интересная игра. В Лиге чемпионов так. Это дополнительный опыт.

- Какой настрой на "Викторию"? Есть ли желание и силы для победы?

- Настрой всегда боевой. Хочется выиграть, огромное желание победить "Викторию". На Лигу чемпионов не надо дополнительно настраиваться. Надеюсь, все удачно сложится, и мы победим. (Андрей Михайлов)

Все о Лиге чемпионов - здесь