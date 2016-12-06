Иван Данильянц: "Матч с ПСВ - самый важный в сезоне для "Ростова"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц в преддверии игры группового турнира Лиги чемпионов против ПСВ отметил всю важность предстоящего поединка. Специалист подчеркнул, что ростовчане не должны допустить превосходства хозяев поля в игре.

– Мы говорим игрокам, что это самый важный матч сезона, нужно сыграть достойно, не должно быть ничего, что позволит сопернику быть сильнее, – сказал в эфире программы "Все на футбол" Данильянц. – Мы просто так не бегаем, на первом месте стоит осмысленная работа, и это заслуга Курбана Бердыева. Насколько готовы Ерохин и Джанаев? Игра покажет. Я рад, что они выйдут на поле, ведь это футболисты стартового состава.

Трансляция матча ПСВ – "Ростов"