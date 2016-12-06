22:34 6 декабря | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Иван Данильянц: "Матч с ПСВ - самый важный в сезоне для "Ростова"

0
0
0

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц в преддверии игры группового турнира Лиги чемпионов против ПСВ отметил всю важность предстоящего поединка. Специалист подчеркнул, что ростовчане не должны допустить превосходства хозяев поля в игре.

– Мы говорим игрокам, что это самый важный матч сезона, нужно сыграть достойно, не должно быть ничего, что позволит сопернику быть сильнее, – сказал в эфире программы "Все на футбол" Данильянц. – Мы просто так не бегаем, на первом месте стоит осмысленная работа, и это заслуга Курбана Бердыева. Насколько готовы Ерохин и Джанаев? Игра покажет. Я рад, что они выйдут на поле, ведь это футболисты стартового состава.

Трансляция матча ПСВ – "Ростов"

Опрос

Выйдет ли "Ростов" в плей-офф Лиги Европы?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 6-й тур
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

СКР возбудил уголовное дело о многомиллионых хищениях на предприятиях...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ